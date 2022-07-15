بايدن يصل إلى السعودية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: وصل الرئيس الأميركي جو بايدن عصر اليوم الجمعة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وهي محطته الثالثة والأخيرة في جولته التي شملت إسرائيل وفلسطين.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر إن القرار يأتي استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث ولتعزيز الربط الجوي الدولي.

كما أوضحت أن القرار يأتي في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو لعام 1944، والتي تقضي بعدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية.

المصدر : وكالات