الجزائر.. مصادرة أكثر من 140 ألف قرص مهلوس

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت مصلحة مكافحة الاتجار بالمخدرات في الجزائر أنها حجزت أكثر من 142 ألف قرص مهلوس.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني ـ المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات أن قوات الشرطة التابعة لها قبضت على شخص “ينحدر من ولاية الوادي، ينتمي لجماعة إجرامية منظمة تمتهن المتاجرة وتهريب مواد صيدلانية في إطار غير مشروع” وأضافت أنها حجزت 142 ألفا و500 قرص مهلوس من نوع بريقابالين”.

وأشارت عبر صفحة الشرطة الجزائرية في “فيسبوك” إلى أن أمرا بالإيداع صدر في حق المشتبه فيه بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة دبيلة بولاية الوادي.