تونس.. هيئة الانتخابات تعلق على دعوة الرئيس سعيّد للتصويت بـ”نعم” على الدستور الجديد

كل الوطن – فريق التحرير: علّق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، على دعوة الرئيس قيس سعيّد للتصويت بـ”نعم” للاستفتاء في مناسبتين.

وقال بوعسكر “يجب مراجعة القانون الانتخابي لفهم أدوار المعنيين بالاستفتاء وهم ثلاثة أطراف، الجهة الداعية للاستفتاء والجهة المؤّيدة له بـ”نعم” والجهة الرافضة بـ”لا”.

وأضاف أنّ الجهة الداعية للاستفتاء مطالبة بإعداد مذكرة تفسيرية للنصّ قصد إبراز مزاياه، مؤكّدا أحقيتها في تفسير النصّ المعروض الذي قامت بإعداده.

ولفت إلى أنّ الهيئة أذنت بتعليق مذكرة تفسيرية في الأماكن المخصّصة لها، معتبرا أنّ ذلك قانوني ومعمول به في سائر الديمقراطيات.

ويأتي تصريح بوعسكر على هامش ورشة عمل انتظمت بمدينة سوسة جمعته مع ممثلي النيابة العمومية والضابطة العدلية بجهة الوسط.

المصدر: “موزاييك أف أم”