السعودية تستعد لتخفيض رسوم المطارات 35%

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السعودية أنها ستخفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35%، في محاولة للمنافسة بمنطقة تستضيف بالفعل بعضا من أكبر مراكز الركاب في العالم، وفق ما ذكرت صحيفة “بلومبيرغ”.

وبحسب “بلومبيرغ”، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية في معرض “فارنبرة” الدولي للطيران في بريطانيا، أن التخفيض الذي سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام وسيتم تنفيذه في وقت لاحق من هذا العام، هو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو.

تجدر الإشارة إلى أنه في 15 يوليو الجاري، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وأوضحت في بيان لها قائلة: “في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 التي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرّر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”.

المصدر: “بلومبيرغ” + RT