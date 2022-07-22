شاهد.. آخر فيديو للقبطان المصري قبل غرقه في المحيط الهندي

كل الوطن – فريق التحرير: نشرت وسائل الإعلام المصرية أخر فيديو للقبطان المصري الذي غرق في المحيط الهندي، على متن السفينة المتهالكة.

وكشف أحد البحارة المصريين الناجين من حادث غرق السفينة في المحيط الهندي، التي كانت مُتجهة إلى ليبيا، كواليس ما حدث منذ بداية إقلاع السفينة، والتي نتج عنها اختفاء بعض المصريين، ومنهم طالب مصري يدعى سامح سيد، طالب بالكلية البحرية الأردنية، وآخر يدعى محمد جمال.

وقال عمرو إسماعيل، أحد الناجين من السفينة المتهالكة، إنهم بحارة من المصريين والسوريين كانوا يشكلون مجموعة، مكونة من 11 فردا، 6 مصريين، و5 سوريين، مشيرا إلى أنهم تحركوا من مطار القاهرة يوم 15 فبراير متجهين إلى اليابان.

وأضاف: “مكثنا أسبوعين في فندق في اليابان، وتم استلام المركب (السفينة) يوم 1 مارس من ميناء أوساكا”، واصفًا المركب بأنه كان متهالكا.

وأوضح عمرو إسماعيل، أنهم أبحروا بالسفينة من اليابان إلى كوريا الجنوبية، ثم إلى الصين، ومن هناك شحنوا حديد كوبلت لتسليمه في ميناء مصراتة في ليبيا، قائلا: “صاحب المركب كان موجودا معانا، وهو سوري الجنسية، ونزل في سيريلانكا، وهو وقبطان السفينة، وجاء مكانه قبطان آخر”.

وواصل حديثه: “عواميد المركب بدأت تتفكك عن بعضها، وأمواج المحيط بدأت تدخل في عنابر السفينة وللبضاعة أيضا”، مُردفا: “الوضع كان سيئا، وفي ناس تواصلت مع أهلها إنها تنزل من المركب، والقبطان رفض ينزلهم؛ بحجة عدم حوزتهم على فيزا.

المصدر: القاهرة 24