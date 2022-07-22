وليس العهد يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات

كل الوطن – فريق التحرير: قالت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود سيقوم بزيارة رسمية لليونان في 26 يوليو الجاري.

ومن المنتظر أن يلتقي ولي العهد برئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في المقر الحكومي، قصر ماكسيموس في أثينا.

وأضافت الوزارة في بيان: “سيتبع ذلك مفاوضات موسعة ومراسم توقيع الاتفاقيات”.

وسبق أن أعربت اليونان عن رغبتها في تعزيز التعاون الاستثماري مع السعودية.

وفي مايو الماضي، زار وفد أعمال سعودي برئاسة وزير الاستثمار اليونان. وضم الوفد ممثلين عن 70 شركة سعودية.

المصدر: سبوتنيك