التحقيق مع سعودي سهل دخول صحفي أمريكي لمكة عبر مسلك خاص بالمسلمين فقط

كل الوطن – فريق التحرير: أحالت شرطة منطقة مكة إلى النيابة العامة مواطنا سعوديا قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين غير المسلمين ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة، عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، بأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، منوها بأنه على جميع القادمين إلى المملكة، احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، وخصوصا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استنادا إلى الأنظمة ذات الصلة، وقد تمت إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.

المصدر: واس