د. عبدالمجيد الجلاَّل: قمة جدة ترفض الاندماج الإسرائيلي ضمن البُنية العربية والخليجية بلا مقابل!

قبل قمة جدة للأمن والتنمية ، بأيامٍ ، وربما بأسابيع معدودة ، بدأ قادة إسرائيل ، ومن خلفهم أمريكا ، بالحديث المُستفز ، عن ضرورة دمج الكيان الإسرائيلي ، ضمن البُنية العربية والخليجية ، بل ومشاركتهم في غرفة عمليات مُشتركة ، ومنظومة دفاع موحدة ، بهدف مواجهة إيران ، وتشديد الحصار عليها ، بصورة أشد ، وأشمل!

وتصدرت المشهد السياسي تصريحات أمريكية وإسرائيلية ، تُبشر ، بمرحلة جديدة، سوف تعيشها ، منطقة الشرق الأوسط ، عمادها ، بناء ما أسموه ، بالهيكل الأمني الإقليمي ، لتعميق علاقات إسرائيل ، بشركائها الخليجيين والعرب ، والتعاون والتنسيق ، خاصة بما يتصل بمواجهة إيران !

وادعى مسؤول ، في الإدارة الأمريكية ، بأنَّ اندماج إسرائيل مع العالم العربي، سيكون على جدول أعمال قمة جدة !

أكثر من ذلك ، تطور الهوس الأمريكي والإسرائيلي ، للحديث عن تحديد موعد الاندماج ، ومساراته ، وأهدافه ، ليُمثل أحد أبرز الأجندة الأمنية الجديدة ، التي يُراد إقامتها ، في منطقة الشرق الأوسط !

ولكن ، وكما يُقال ، تمَخَّضَ الجَبَلُ فَوَلَدَ فَأْراً ، إذ ، لم يحصل الرئيس بايدن في قمة جدة ، ولا حلفاؤه من بني صهيون ، إلا على الفُتات ، فقد جاء إعلان جدة ، ليؤكد ، من جديد ، على الثوابت الخليجية والعربية تجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، وضرورة ربط هذا المسار ، بمسار معالجة القضية الفلسطينية ، عبر تنفيذ المبادرة العربية للسلام ، أي الأرض مقابل السلام، أو ما بات يُعرف بحل الدولتين ، ما يعني ، ضرورة موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 ، بعاصمتها القدس الشرقية ، كشرط أساس ، لتطبيع العلاقات معها !

لقد أكد البيان الختامي لـقمة جدة للأمن والتنمية: على ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ، وعلى أهمية المبادرة العربية للسلام .

خلاصة القول ، مواقف المملكة الراسخة ، ومواقف أشقائها العرب ، تجاه القضية الفلسطينية ، لن تؤثر عليها مواقف هذه الدولة ، أو تلك ، بل ستظل مُلتزمة بها ، في كل المناسبات والمحافل ، حتى تعود الحقوق إلى أصحابها ، ويسود ، حينها الأمن والاستقرار في المنطقة ، وعندئذٍ ، لكل حادث حديث !