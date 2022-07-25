“انطلق للفضاء”.. معسكر لتنمية معرفة الطلاب وفضولهم

كل الوطن – فريق التحرير: يعود المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء” في نسخته الثانية افتراضياً من تنظيم الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع الشريك التدريبي TSTI.

ويهدف البرنامج لتنمية المعرفة للطلاب والطالبات بالتخصصات العلمية في مجال الفضاء، وذلك عن طريق رفع الوعي وزيادة المعرفة والفضول حولها.

ويستهدف المعسكر طلاب وطالبات الثالث متوسط إلى جانب المراحل الثانوية على أن يكون مخصصاً لمسار العلوم الطبيعية “علمي” لصفي الثاني والثالث ثانوي.

وتشمل معايير المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويدرس حالياً في الثالث متوسط أو المرحلة الثانوية (علمي)، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً مع تجاوز امتحان القبول الخاص بالمعسكر.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر بمسارين متوازيين. المسار الأول هو “استكشاف الفضاء: مقدمة في علوم الفضاء” ويستهدف طلاب الثالث متوسط والأول ثانوي بمعدل خمسة أيام من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً.

أما المسار الثاني فهو “التعرف على الفضاء: مقدمة في الملاحة الفضائية وأنظمة الفضاء” ويستهدف طلاب وطالبات الثاني والثالث ثانوي من تخصص العلوم الطبيعية “علمي”، بمعدل خمسة أيام من الساعة 1 ظهراً إلى الساعة 5 عصراً.

وسيُنظم المعسكر افتراضياً من 14 إلى 18 أغسطس. وتنتهي فترة التسجيل فيه في 6 أغسطس 2022، ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي: https://s.ssc.gov.sa/787.

وتأتي هذه الخطوة لرفع الدراية العلمية بمدى أهمية التخصص بعلوم الفضاء وتقنياته فضلاً عن الإشارة لأهميتها وتسليط الضوء حولها لإلهام وتحفيز الأجيال القادمة.