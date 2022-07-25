السعودية تطلب من يوتيوب حذف محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ

كل الوطن – فريق التحرير: طالبت هيئات حكومية سعودية إدارة موقع “يوتيوب” التابع لشركة “غوغل” بحذف محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ.

وجاءت هذه المطالبة في بيان مشترك صدر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، السبت.

وأكدت الهيئتان حرصهما على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في السعودية.

بيان مشترك | هيئة الإعلام #المرئي_والمسموع وهيئة الاتصالات @CITC_SA تطلبان من منصة "يوتيوب" إزالة الإعلانات المخالفة.https://t.co/1wFvxmyovZpic.twitter.com/Iu4EUVwdbo — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) July 23, 2022

وجاء في البيان أنه “بناء على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب (…) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب”.

وطلبت الهيئتان من منصة يوتيوب (…) إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة.