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السعودية تطلب من يوتيوب حذف محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 25 يوليو 2022 - 12:08 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
The logos of Google and YouTube are seen in Davos, Switzerland, May 22, 2022. Picture taken May 22, 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann
The logos of Google and YouTube are seen in Davos, Switzerland, May 22, 2022. Picture taken May 22, 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann

كل الوطن – فريق التحرير: طالبت هيئات حكومية سعودية إدارة موقع “يوتيوب” التابع لشركة “غوغل” بحذف محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ.

وجاءت هذه المطالبة في بيان مشترك صدر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، السبت.

وأكدت الهيئتان حرصهما على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في السعودية.

وجاء في البيان أنه “بناء على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب (…) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب”.

وطلبت الهيئتان من منصة يوتيوب (…) إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة.

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