ولي العهد: مشروع نيوم سيُطرح في الغالب للاكتتاب العام خلال 2024

كل الوطن – فريق التحرير: قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة “نيوم”، إن منطقة نيوم الاقتصادية ستُطرح في الغالب للاكتتاب العام في عام 2024.

وأضاف ولي العهد خلال حديثه مع عدد من الصحافيين بعد إعلان تصاميم “ذا لاين”، أن عملية الطرح ستضيف لحجم سوق الأسهم السعودية على الأقل 1.2 تريليون ريال في البداية، والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات ريال.

وأشار إلى وجود أهداف كبيرة لجعل المملكة من بين أكبر 3 أسواق أسهم في العالم، مضيفاً أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم.

نيومالأمير محمد بن سلمان يعلن عن تصاميم مدينة “ذا لاين” في نيوم

وأوضح ولي العهد السعودي أن المرحلة الأولى من “ذا لاين” ستنطوي على 1.2 تريليون ريال حتى عام 2030، وسيكون هناك دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال، حيث سيتم تخصيصه لصندوق استثماري مرتبط بمشروع “نيوم”، مع خطط للاستثمار في الشركات التي توافق على العمل هناك.

ولفت إلى أن الدعم الحكومي يختلف عن استثمار الصندوق، الذي يبلغ نحو 500 مليار ريال.

وبيّن الأمير محمد بن سلمان أن صندوق نيوم للاستثمار قد يصل حجمه على الأرجح إلى 400 مليار ريال.

كما أوضح أيضاً تفاصيل حول كيفية خطط تمويل نيوم، أحد أكبر مشاريع البناء وأكثرها تعقيداً في العالم.

وخلال إعلان الأمير محمد بن سلمان عن تفاصيل مشروع “ذا لاين” والتصاميم الخاصة به، قال إن المملكة تخطط أيضاً للاستثمار في مصر لاستكمال مشروع نيوم، بما في ذلك منطقة شرم الشيخ السياحية التي تقع على البحر الأحمر من “نيوم”، مضيفا: “سننشئ استثمارات ضخمة في مصر”.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الاستراتيجي في منطقة نيوم، وهي مشروع على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، ويضم بضع مناطق من بينها مناطق صناعية ولوجستية، ومن المتوقع أن يكتمل التشييد في 2025.