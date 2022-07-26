  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

ولي العهد يغادر في زيارة رسمية لليونان وفرنسا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 26 يوليو 2022 - 4:57 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
ولي العهد يغادر في زيارة رسمية لليونان وفرنسا

كل الوطن – فريق التحرير: غادر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المملكة الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى كل من اليونان وفرنسا.

يأتي ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.

وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة