السلطات السعودية تداهم فيلا سكنية يستغلها 49 عاملا بإعادة تصنيع الذهب (فيديو)

كل ال كن – فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة السعودية أن الفرق الرقابية فيها ضبطت فيلا سكنية يستغلها 49 عاملا بإعادة تصنيع الذهب، خلافا للقوانين السارية.

3 أشهر من المتابعة والرصد قادتنا إلى ضبط فيلا سكنية.. يستغلها 49 عامل مخالف بإعادة تصنيع ذهب قيمته أكثر من مليوني ريال. ضبطنا المخالفين وأحلناهم للجهات الأمنية لتطبيق العقوبات عليهم. pic.twitter.com/feytfbZ4TI — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 26, 2022

وعلى حسابها في “تويتر، نشرت وزارة التجارة مقطع فيديو يوثق لقطات من عملية الضبط، موضحة أن هذه العملية جاءت بعد 3 أشهر من المتابعة والرصد، وأن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط قرابة 7 كيلوغرامات من الذهب قيمتها السوقية أكثر من مليوني ريال، في الفيلا بجدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم ضبط المخالفين وإغلاق الموقع، وإحالة العينات المخالفة إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات واستكمال اللازم”.

المصدر: RT