“لم آت خالي الوفاض”.. “وعد” الأمير محمد بن سلمان لرئيس وزراء اليونان يثير تفاعلا بمواقع التواصل

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مفطع فيديو يوثق ما قاله ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارته لأثينا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية ما قاله الأمير محمد بن سلمان، الذي كشف أنه وعد ميتسوتاكيس بألا يأتي إلى اليونان “خالي الوفاض”، حيث أثار هذا المقطع تفاعلا بهذه المواقع.

I'm interested in the fourth filed that Mohammed Bin Salman told to the president of #Greece 🙄 I hope it was about developing the tourism and culture in both countries, it will be so useful for us, we need their experiences.#ولي_العهد_في_اليونانpic.twitter.com/S2jkroXB0c — NaiiF🎥 (@naiif_a32) July 26, 2022

وخلال اللقاء، قال الأمير محمد بن سلمان لرئيس وزراء اليونان: “سعيد بوجودي في اليونان، وممتن للترحيب الدافئ، وهو يعني الكثير لي وللسعودية..العلاقة بين بلدينا تاريخية، وأعتقد أنه لدينا فرصا تاريخية، وسنقوم باستغلالها على أكمل وجه اليوم، كمشاريع الربط الكهربائي، والذي يمكننا من خلاله توفير الطاقة لليونان، ودول جنوب وغرب أوروبا عن طريق اليونان، بالطاقة المتجددة وغير المكلفة”.

سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء اليوناني: وعدت اليونان أنني لن آتي خالي اليدين ولدينا الآن تعاون سيكون نقطة تحول للبلدين بل للمنطقة بأكملها عندما يتكلم الكبار وعد فاوفى هكذا نهج هذا القائد الكبير حفظه الله من كل مكروه pic.twitter.com/nNkgUusw4y — علي نداء المحارب (@AliAlm7arb) July 26, 2022

وأضاف الأمير السعودي::سنعمل اليوم على ملف الهيدروجين، وكيف نجعل من اليونان مركزا أوروبيا للهيدروجين، وهذا سيكون إنجازا كبيرا لكلي بلدينا، وسنعمل اليوم أيضا على ملف ربط الشبكات والاتصالات، كل هذه الملفات الثلاثة مهمة جدا، وستغير مكانة المملكة واليونان دوليا، وستساعد جنوب وشرق أوروبا كثيرا في توفير طاقة متجددة غير مكلفة وكافية نسبيا”.

“I promised you that when I come to Greece I won’t come empty handed, we have a lot of stuff that are going to be game-changers for both our countries and the region” – The Crown Prince to the Greek PM 🇸🇦🇬🇷#ولي_العهد_في_اليونانpic.twitter.com/blRpHaujkt — سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) July 26, 2022

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن هناك مجالا رابعا للتعاون بين الرياض وأثينا، لكنه سيعلن عنه بالمستقبل، بالإضافة إلى أجندات سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية بين البلدين.

وفي ختام حديثه، قال الأمير محمد بن سلمان لرئيس وزراء اليونان: “لقد وعدتك بأنني عندما آتي إلى اليونان لن أكون خالي الوفاض، فلدينا الكثير من الأمور التي ستغير اللعبة بالنسبة لبلدينا”.