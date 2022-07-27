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“لم آت خالي الوفاض”.. “وعد” الأمير محمد بن سلمان لرئيس وزراء اليونان يثير تفاعلا بمواقع التواصل

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 27 يوليو 2022 - 6:18 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
“لم آت خالي الوفاض”.. “وعد” الأمير محمد بن سلمان لرئيس وزراء اليونان يثير تفاعلا بمواقع التواصل

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مفطع فيديو يوثق ما قاله ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارته لأثينا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية ما قاله الأمير محمد بن سلمان، الذي كشف أنه وعد ميتسوتاكيس بألا يأتي إلى اليونان “خالي الوفاض”، حيث أثار هذا المقطع تفاعلا بهذه المواقع.

وخلال اللقاء، قال الأمير محمد بن سلمان لرئيس وزراء اليونان: “سعيد بوجودي في اليونان، وممتن للترحيب الدافئ، وهو يعني الكثير لي وللسعودية..العلاقة بين بلدينا تاريخية، وأعتقد أنه لدينا فرصا تاريخية، وسنقوم باستغلالها على أكمل وجه اليوم، كمشاريع الربط الكهربائي، والذي يمكننا من خلاله توفير الطاقة لليونان، ودول جنوب وغرب أوروبا عن طريق اليونان، بالطاقة المتجددة وغير المكلفة”.

وأضاف الأمير السعودي::سنعمل اليوم على ملف الهيدروجين، وكيف نجعل من اليونان مركزا أوروبيا للهيدروجين، وهذا سيكون إنجازا كبيرا لكلي بلدينا، وسنعمل اليوم أيضا على ملف ربط الشبكات والاتصالات، كل هذه الملفات الثلاثة مهمة جدا، وستغير مكانة المملكة واليونان دوليا، وستساعد جنوب وشرق أوروبا كثيرا في توفير طاقة متجددة غير مكلفة وكافية نسبيا”.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن هناك مجالا رابعا للتعاون بين الرياض وأثينا، لكنه سيعلن عنه بالمستقبل، بالإضافة إلى أجندات سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية بين البلدين.

وفي ختام حديثه، قال الأمير محمد بن سلمان لرئيس وزراء اليونان: “لقد وعدتك بأنني عندما آتي إلى اليونان لن أكون خالي الوفاض، فلدينا الكثير من الأمور التي ستغير اللعبة بالنسبة لبلدينا”.

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