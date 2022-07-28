  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

السعودية.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الخميس 28 يوليو 2022 - 3:27 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: تمت اليوم الخميس، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في السعودية عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة بنجاح.

وقام بالعملية فريق طبي وجراحي من مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، وذلك بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الذي أكد أنه “تم فصل التوأم بنجاح ودون أي مضاعفات”.

وتوقع الربيعة خروج الطفلتين خلال الساعات القادمة بسريرين منفصلين لأول مرة في حياتهما، مشيرا إلى أن كل المشاركين في العملية من أطباء وممرضين وفنيين سعوديون.

يذكر أن التوأم ولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء، كما هناك اشتباه باشتراكهما بغشاء القلب.

وبعملية اليوم يصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت توائم من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.

المصدر: RT + “الخليج”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة