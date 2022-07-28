السعودية.. نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: تمت اليوم الخميس، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في السعودية عملية فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة بنجاح.

#فيديو | تصريح معالي د. عبدالله الربيعة لسناب #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون : تم فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" بنجاح ودون أي مضاعفات ولله الحمد. https://t.co/0rwcYDkcfF

pic.twitter.com/cN2sDAwj4Z — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) July 28, 2022

وقام بالعملية فريق طبي وجراحي من مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، وذلك بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الذي أكد أنه “تم فصل التوأم بنجاح ودون أي مضاعفات”.

وتوقع الربيعة خروج الطفلتين خلال الساعات القادمة بسريرين منفصلين لأول مرة في حياتهما، مشيرا إلى أن كل المشاركين في العملية من أطباء وممرضين وفنيين سعوديون.

#فصل_التوام_السيامي_اليمني

نجاح العملية

شكرا معالي الدكتور #عبدالله_الربيعة

شرفتوني بالعمل معكم

شكرا لكل طاقم العمل pic.twitter.com/fhjmeu7eTf — فايز المالكي (@fayez_malki) July 28, 2022

يذكر أن التوأم ولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء، كما هناك اشتباه باشتراكهما بغشاء القلب.

وبعملية اليوم يصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت توائم من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.

المصدر: RT + “الخليج”