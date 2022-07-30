وصول الشابة السعودية وسام السويلمي إلى الرياض بعد “تعهد الديوان الملكي بحمايتها” (صور + فيديوهات)

كل الوطن – فريق التحرير: بعد أن أثارت قصتها تفاعلا وتضامنا واسعا، وصلت الشابة السعودية الهاربة من عائلتها إلى ألمانيا، وسام السويلمي، إلى الرياض، مساء أمس الجمعة.

وعلى حسابها في “تويتر”، نشرت وسام السويلمي صورة لها وهي حاملة لباقة من الورود، وكتبت أعلاها “وسام في السعوديه”.

كما نشرت السويلمي عدة مقاطع فيديو لرحلتها ولحظة وصولها للرياض واستقبال فريق من وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها، قبل نقلها لأحد الفنادق.