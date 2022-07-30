وصول الشابة السعودية وسام السويلمي إلى الرياض بعد “تعهد الديوان الملكي بحمايتها” (صور + فيديوهات)

كل الوطن – فريق التحرير: بعد أن أثارت قصتها تفاعلا وتضامنا واسعا، وصلت الشابة السعودية الهاربة من عائلتها إلى ألمانيا، وسام السويلمي، إلى الرياض، مساء أمس الجمعة.
#وسام_في_السعوديهpic.twitter.com/XHGDaacAdN
— 🇸🇦وسام السويلمي العنزي (@we_90i) July 29, 2022
وعلى حسابها في “تويتر”، نشرت وسام السويلمي صورة لها وهي حاملة لباقة من الورود، وكتبت أعلاها “وسام في السعوديه”.
كما نشرت السويلمي عدة مقاطع فيديو لرحلتها ولحظة وصولها للرياض واستقبال فريق من وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها، قبل نقلها لأحد الفنادق.
— Sela elnagar (@SelaElnagar) July 30, 2022
مع بدايه العام تكون #وسام_السويلمي عادت بعد سنين الغربة عانت وذاقت فيها التعب، الصدق خبر يسعد.. شكراً لمن بادر وحفزها للعودة، شكراً لمن ساعدها، وشكراً لمن احتواها، مع عودتها فتح باب كبير لمن هم بالخارج واكثر شيء تثبته الايام بأنه لايوجد ماهو ادفى من حضن الوطن.🇸🇦 pic.twitter.com/GN6VoHf7qN
— ام جوري الدوسري💎 (@aljoru18) July 30, 2022
#وسام_السويلمي آهلا وسهلًا فيك في وطنك
@We_90i
الحمدالله على السلامة 🇸🇦#وسام_في_السعوديهpic.twitter.com/sqeUhHFY1d
— Khaled (@k29a5) July 30, 2022