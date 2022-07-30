تقرير يرصد تعرض سعوديين للسرقة في لندن بعد تحذير السفارة (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: في تقرير لها، بينت قناة “الإخبارية” عمليات سرقة تعرض لها سعوديون في العاصمة البريطانية لندن، وسط تحذيرات من السفارة بهذا الشأن.

فيديو | سعوديون يروون قصص سرقتهم في لندن والشرطة تسجل 24 ألف جريمة سرقة#برنامج_120#الإخباريةpic.twitter.com/UWYOYx3zl5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2022

وبحسب ما ذكر تقرير “الإخبارية، فإن الشرطة البريطانية سجلت العامين الماضيين 24 ألف جريمة سرقة، ما دفع السفارة السعودية في بريطانيا لتحذير مواطنيها من عمليات الاحتيال والسرقة، حيث قالت الشهر الماضي في “تويتر”: “تنبيه للمواطنين الكرام..تهيب السفارة بوجوب توخي الحيطة والحذر حيال عمليات الاحتيال والسرقة، وتوصي بعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أو مقتنيات ثمينة، والحرص على الابتعاد عن الأماكن والتجمعات المشبوهة”، مع رقم هاتف للطوارئ.

تنبيه للمواطنين الكرام❗️ تهيب السفارة بوجوب توخي الحيطة والحذر حيال عمليات الاحتيال والسرقة، وتوصي بعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أو مقتنيات ثمينة، والحرص على الابتعاد عن الأماكن والتجمعات المشبوهة. هاتف شؤون السعوديين في حالات الطوارئ لاسمح الله (٠٠٤٤٧٧٩٩٥١٩٤٩٥) — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) June 24, 2022

وفي التقرير، كشفت مواطنة سعودية عن طريقة تعرضها للسرقة لافتة إلى أنها “كانت تسير بأحد الشوارع وكان به زحمة سير، ولكنها كانت تضع حزام الحقيبة على كتفها وليس بطريقة من الكتف إلى الجهة المقابلة، ما سهل للصوص قص الحزام الحقيبة، وسرقتها دون أن تشعر” .

وأوضح مواطن آخر أنه “يأخذ جميع الاحتياطات عند خروجه من الشقة، ولا يحمل أي شيء، غير الهاتف”، مشيرا إلى أنه يدفعأ الأموال عن طريق الشبكة، حتى لا يتعرض للسرقة.

وذكرت إحدى الفتيات السعوديات، أن أهم شيء لعدم التعرض للسرقة هو عدم ارتداء ماركات مشهورة وغالية، وحمل الحقيبة في المنتصف وليس على الكتف.

المصدر: “الإخبارية”