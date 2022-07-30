الممثلة السعودية ميلا الزهراني: دخلت مجال التمثيل صدفة ولدي طفلة عمرها 12 عاما

كل الوطن – فريق التحرير: أشارت الممثلة السعودية ميلا الزهراني إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقعا، كونها ممثلة سعودية مسؤولة عن نقل صورة بلادها وتمثيلها في الخارج.

وتحدثت الزهراني خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين عن بدايتها ودخولها مجال التمثيل بالصدفة.

وأضافت: “المجتمع السعودي مجتمع واع وأنا دخلت مجال التمثيل صدفة برسالة جاءت لي على إنستغرام وعندما دخلت مجال التمثيل وجدت الدعم من الأهل والمحيطين بي ومن الدولة أيضا. فأنا محظوظة بالدعم اللي بحصل عليه وعلى المكانة الاي أنا فيها داخل السعودية”.

وتابعت: “كوني ممثلة سعودية فأنا حريصة جدا على اختيار الأدوار، جدية في عملي وأحب أن أنقل للعالم الشيء الصحيح عن السعودية وعن الفن بها”.

وقالت: “الناس تعتقد أني صغيرة في السن وأنا محظوظة بذلك لكن اللي بتظهر معي في الفيديوهات هي بنتي تالا عمرها 12 عاما وأنا حاليا عمري 34 عاما الحمد لله أني تزوجت وأنجبت بدري وأنا في مجال التمثيل أنا تزوجت في عمر 19 عاما الآن بنتي كبرت تقدر تتحمل أوقات شغلي الطويلة”.