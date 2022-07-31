بعد هروبها لألمانيا وعودتها للسعودية.. وسام السويلمي توجه رسالة للراغبات بالهرب من المملكة (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: بعد عودتها إلى الرياض، وجهت الشابة السعودية الهاربة من عائلتها إلى ألمانيا، وسام السويلمي، رسالة لكل فتاة تفكر في اللجوء لأي دولة ومغادرة وطنها.

وفي مقطع فيديو نشرته بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت وسام السويلمي: “لكل فتاة تظن أن الهروب هو الحل، أقسم لك أن الهروب من المشكلة ليس بحل”، مضيفة:”إنك راح تروحين مكان يتمنون مكانك، وجوازك، والسعادة الموجودة بوطنك”.

وأضافت السويلمي: “أصم بالله إنها حرية مزيفة، وإنهم ما يعرفون من الإنسانية ذرة..أنا كنت بينهم 3 سنوات ودخلت مستشفياتهم، واشتغلت بينهم”، معقبة:”اسأل مجرب ولا تسأل دكتور”.

وأردفت: “أنا مواطنة سعودية..امرأة قوية ومستقلة في زمن سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

وختمت: “وطنك ثم وطنك ثم حكومتك وانتهى”.

وكانت الشابة السعودية قد هربت إلى ألمانيا جراء تعرضها لمشكل عائلي، فيما ضجت قصتها مؤخرا بعد أن أقنعها الفنان والناشط في المجال الإنساني، فايز المالكي، بالعودة لبلادها، حيث استقبلتها السفارة السعودية في برلين قبل أن تعدل عن فكرتها تلك بسبب مخاوف من عائلتها، إذ أنها في وقت سابق، ألغت السويلمي عودة مقررة لبلادها مع توفير تعهدات بتوفير حماية لها، بعدما قالت إنها تلقت تهديدات من عائلتها، كما ألمحت قبل أيام لرغبتها في الانتحار في ألمانيا، قبل أن تعود بالفعل إلى المملكة.