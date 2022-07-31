قتل زوجته وسيدتين وصديقه.. موقع مصري يكشف عن الموعد المحتمل لإعدام “قذافي الجيزة”

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت وسائل إعلام مصرية يوم السبت الموعد المحتمل لتنفيذ حكم الإعدام بـ”قذافي الجيزة”.

وقال موقع “المصري اليوم”: “بعد صدور 4 أحكام بإعدام قذافي فراج الشهير بـ”سفاح الجيزة”، ومن بينها أحكام نهائية من محكمة النقض، ورفع وزير العدل أوراق الدعاوى المتهم بها إلى رئيس الجمهورية للتصديق على الأحكام، أكدت مصادر قضائية أن الجهات المختصة ستنفذ حكم الإعدام بعد أيام قليلة.

وأفاد بأنه ووفق القانون المصري “ينفذ حكم الإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يوما”.

وذكر أن على مدار قرابة العام ونصف العام تداولت محكمة الجنايات 4 قضايا متهم فيها بقتل وزوجته وسيدتان وصديقه وأصدرت فيها كافة دوائر الجنايات أحكاما بالإعدام.

وكان النائب العام قد أحال “سفاح الجيزة” إلى الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نسب إليه من قتله عمدا 4 أشخاص وهم زوجته وسيدتان وصديقه مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكشفت أوراق القضايا، أن المتهم لا يعاني من أي متاعب نفسية، وأنه كان بكامل قواه العقلية حين ارتكب جرائمه من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.

وقالت النيابة العامة، إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوى المجني عليهم.

وأضافت النيابة، أنها أقامت على المتهم الدليل مما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكاب الوقائع الأربعة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة في قتل اثنين من المجني عليهم قبل دفنهم.

المصدر: موقع “المصري اليوم”