“احذر دوامات رأس البر ومطوبس”.. مقتل 6 أشخاص غرقا والسلطات المصرية تغلق “شاطئ الموت”

كل الوطن – فريق التحرير: ذكر موقع “أخبار اليوم” المصري أن السلطات قررت إغلاق “شاطئ الموت” إثر مقتل 6 أشخاص.

وقال إن قوات الإنقاذ نجحت خلال عطلة الأسبوع الماضي في إنقاذ 61 مصطافا من الغرق كما تم تسليم 185 طفلا تائها لذويهم.

وأشار إلى أنه في سياق متصل تحول شاطئ مصيف مطوبس المطل لمسافة كيلو متر واحد على شاطئ البحر المتوسط بكفر الشيخ خلال الصيف الحالي لمصيف موت بعد غرق 6 أشخاص مما دفع الوحدة المحلية للمركز لإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليه.

وأوضح الموقع المصري أن حالات التعرض للغرق تتزايد في أوقات يكون خلالها البحر غير مستقر وخاصة مع تواجد دوامات بالمياه.

وأكد المهندس ياسر خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن إغلاق الشاطئ جاء لما يمثله من خطورة شديدة على حياة المواطنين بسبب دوامات وتيارات شديدة إلى جانب ارتفاع الأمواج ووجود برك وعدم انتظام قاع البحر بالقرب من الشاطئ.

وأضاف أنه رغم الإغلاق منذ فترة فإن المواطنين يتسللون الى الشاطئ من خلال الممرات والمنافذ الرملية المنتشرة حوله مما دعا لوضع أكوام من الرمال لإعاقة أي وسيلة مواصلات من الوصول إلى الشاطئ ووضع لافتات تحذيرية تؤكد عدم صلاحية الشاطئ لاستقبال المواطنين خاصة مع عدم.

وأوضح أنه ورغم وجود فرق إنقاذ ورغم اتخاذ جميع الإجراءات واصل المواطنون التسلل إلى الشاطئ سيرا على الأقدام ولذلك قام مسؤولو المدينة بوضع موظفين لمراقبة الشاطئ طوال ساعات النهار.

المصدر: موقع “أخبار اليوم” المصري