السفارة السعودية تعلق على الأنباء المتداولة حول مقتل سعوديين جراء سقوط مروحية في جورجيا

كل الوطن – فريق التحرير: علقت السفارة السعودية في تبليسي على الأنباء المتداولة حول وقوع وفيات لمواطنين سعوديين خلال حادث سقوط إحدى الطائرات في جورجيا.

وفي تصريحات لصحيفة “سبق”، نفى عامر سالم، القائم بالأعمال في السفارة السعودية في جورجيا، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع وفيات لمواطنين سعوديين خلال حادث سقوط إحدى الطائرات في جورجيا، لافتا إلى أن المقطع المتداول بالفعل لسقوط طائرة مروحية (قبل نحو 3 أيام) في منطقة جبلية في جورجيا، تبعد عن العاصمة 150 كيلومتر”.

وأضاف سالم موضحا: “هذه الطائرة جاءت لإنقاذ شخصين عالقين بعد سقوطهما من “براشوت” (مظلة)، فيما تعرضت الطائرة لحادث في الوادي، وتوفي جميع من في داخلها، وهم 8 أشخاص”.

وأشار إلى أن “الشخصين العالقين أحدهما من جنسية جورجية، والآخر أجنبي، ليس من الجنسية السعودية، وتوفي أحدهما، فيما أصيب الآخر”.

المصدر: “سبق”