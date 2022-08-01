  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

القبض على عشرات المتهمين بقضايا الابتزاز الإلكتروني في العراق

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 1 أغسطس 2022 - 5:26 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
القبض على عشرات المتهمين بقضايا الابتزاز الإلكتروني في العراق

كل ال كن – فريق التحرير: أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق القبض على 31 متهما بقضايا الابتزاز الإلكتروني خلال شهرين.

وأوضح الأمن العراقي أنه “بعد ورود شكاوى من المواطنين بخصوص تعرضهم لحالات ابتزاز إلكتروني، تمكن جهاز الأمن الوطني خلال شهري (يونيو ويوليو) من تنفيذ عمليات عدة، بعد استحصال الموافقات القضائية، ونصب كمائن محكمة أسفرت عن الإطاحة بـ31 مبتزا حاولوا استغلال الضحايا عبر مساومتهن بمبالغ مالية”.

وأشار إلى أنه “تم تقديم جميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون”.

المصدر: RT

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة