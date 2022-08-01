الأمن الأردني يكشف ملابسات مقتل سيدة قبل 13 عاما على يد أشقائها

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن عن كشف ملابسات جريمة قتل سيدة وقعت قبل 13 عاما، وتحديدا في عام 2009.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني قائلا “إن فريق معلومات متابعة القضايا المجهولة والمشكل بأمر من مدير الامن العام في إدارة البحث الجنائي، تابع معلومات قادته لكشف اللثام عن حقيقة مقتل السيدة التي اتفق أشقاؤها على قتلها، ولم يبلغوا عن اختفائها، وأوهموا من حولهم بأنها غادرت لدولة عربية”.

وتابع الناطق الإعلامي: “فور ورود المعلومات، باشر الفريق التحقيقي بجمع المعلومات حول السيدة المعنية والتي ثبت عدم وجودها خارج البلاد، كما لم يتم العثور عليها داخل المملكة، الأمر الذي زاد الشبهات حول ظروف اختفائها”، مؤكدا أنه “بعد التوسع في التحقيق وجمع المزيد من المعلومات والأدلة، بوشر التحقيق مع أشقائها الذين اعترفوا بأنهم اتفقوا جنائيا على قتلها في عام 2009، حيث قاموا بخنقها داخل منزلهم شرق العاصمة، وحملوا الجثة بواسطة مركبة وتوجهوا إلى محافظة مأدبا، وهناك في منطقة الكسارات بالقرب من وادي الموجب، قاموا بدفنها ومغادرة المكان”.

وأشار إلى أن “فرقا للبحث تقوم بمسح المنطقة التي حددت من قبل المشتبه بهم للاستدلال على بقايا الجثة وسيتم إحالة الأطراف كافة لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى”.

المصدر: “عمون”