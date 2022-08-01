تونس.. السيطرة بنسبة كبيرة على حريق جبل سيدي زيد شمال شرقي البلاد (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بالنيابة التونسية العميد شوقي الهذيلي يوم الاثنين، بأنه تمت السيطرة بنسبة كبيرة على حريق جبل سيدي زيد في معتمدية زغوان الذي اندلع يوم السبت.

وذكر أن عمليات التدخل ترتكز حاليا على بؤرتين شاسعتين تقدر مساحتهما بـ 20 في المائة من الحريق، مشيرا إلى أن الفرق المتدخلة تسعى إلى تطويقهما للحد من انتشار النيران.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تسخير 70 عونا من الحماية المدنية و30 عون غابات و10 شاحنات إطفاء، إلى جانب الاستعانة بالطائرات المروحية التابعة لجيش الطيران التي قامت بـ 5 طلعات من أجل إيقاف زحف النيران، إلا أن صعوبة التضاريس الصخرية وقلة الطرائد النارية حالت دون السيطرة الكاملة على الحريق.

من جانبه، أكد رئيس دائرة الغابات حسيب بن عبد الله أن النيران مازالت مشتعلة بجبل سيدي زيد رغم المجهودات التي تقوم بها وحدات الإطفاء بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان بمساعدة نظرائها بالولايات المجاورة وأعوان الغابات وجيش الطيران.

وصرح بأنها أتت على مساحات كبيرة لم يتم بعد تقديرها من طرف مصالح الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

المصدر: وات