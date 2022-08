ولي عهد دبي: تم العثور على الرجل الصالح.. شكرا عبد الغفور (صور + فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي أنه تم العثور على الرجل.

وقال حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على “تويتر”: “تم العثور على الرجل الصالح.. شكرا عبد الغفور أنت رجل فريد من نوعه سنلتقي قريبا”.

The good man has been found. Thank you Abdul Ghafoor, you are one of a kind. We will meet soon! pic.twitter.com/ICtDmmfhyY

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 31, 2022