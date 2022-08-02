ولي عهد دبي: تم العثور على الرجل الصالح.. شكرا عبد الغفور (صور + فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي أنه تم العثور على الرجل.

وقال حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على “تويتر”: “تم العثور على الرجل الصالح.. شكرا عبد الغفور أنت رجل فريد من نوعه سنلتقي قريبا”.

The good man has been found. Thank you Abdul Ghafoor, you are one of a kind. We will meet soon! pic.twitter.com/ICtDmmfhyY — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 31, 2022

وكان ولي عهد دبي قد نشر صورة لسائق دراجة توصيل طلبات أماط قطعتي “كونكريت” كانتا في منتصف أحد الطرق، داعيا إلى الإرشاد إلى معرفة اسم صاحب هذا الصنيع المبارك.

وأثنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ما قام به عبد الغفور، مؤكدا أن عمل الخير في دبي جدير بالتقدير والثناء.

وكان ولي عهد دبي قد نشر قبل ذلك مقطع فيديو وثق سائق دراجة توصيل طلبات وهو “يميط الأذى عن الطريق”.

An act of goodness in Dubai to be praised. Can someone point me to this man? pic.twitter.com/clEIWQQe3A — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 31, 2022

وفي مقطع الفيديو الذي نشره، ظهر سائق الدراجة الذي استغل فراغ الشارع خلال انتظار الإشارة الضوئية وهو يتجه إلى قطعتي الـ”كونكريت” ويحملهما ويضعهما على الرصيف، ليعود ويركب دراجته ويكمل طريقه.

وأثنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حينها على ما قام به سائق الدراجة، ودعا إلى الإرشاد إلى معرفة اسم صاحب هذا الصنيع، حيث قال “عمل خير في دبي جدير بالثناء.. هل يمكن لأحد أن يرشدني إلى هذا الرجل؟”.

المصدر: RT + “تويتر”