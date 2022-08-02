وزارة الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن مقتل أيمن الظواهري

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا عقب ساعات من إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري.

ورحبت الرياض في البيان، الاثنين، بإعلان الولايات المتحدة الأميركية استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري.

وقالت إن الظواهري “يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون”.

وأكدت الرياض “أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية”.

وأعلنت الولايات المتحدة، رسميا، الاثنين، مقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، بغارة أميركية نفذت في أفغانستان، وقال الرئيس بايدن في كلمة إن الغارة “خططت بعناية لتجنب سقوط مدنيين”.

وأضاف قوله: ” أعطيت التصريح بقتل الظواهري بعد أن تمكنت استخباراتنا من تحديد موقعه، حيث انتقل إلى وسط كابل (العاصمة الأفغانية) للقاء أفراد من عائلته”.