تحرك عاجل في مصر بعد خروج أحدث قطارات البلاد عن القضبان

كل ال كن – فريق التحرير: خرجت عربة من القطار الروسي المكيف رقم 163 “أسوان – إسكندرية” عن مسارها في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، قادمة من أسوان، ما تسبب في تعطل الحركة كليا.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنّ عربة من القطار الروسي رقم 163 “أسوان – إسكندرية”، خرجت عن قضبان السكة الحديد، أثناء قدوم الرحلة من أسوان إلى الإسكندرية، حيث خرجت العربات عن مسارها في محطة الجيزة، مضيفا أنّ العمل جار للتعامل مع الموقف وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، واستكمال القطار الروسي الرحلة إلى الإسكندرية.

وأكد المصدر، أنّه لا توجد أي إصابات أو حالات وفاة نتيجة خروج إحدى عربات القطار الروسي، مشيرا إلى أن السكة الحديد تعمل على صيانة القطارات بشكل دوري، للحد من الأعطال وحوادث القطارات، كما تنفذ خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عودة حركة القطارات على خطوط الصعيد إلى العمل مرة أخرى، بعد توقفها كليا بسبب خروج عربة من القطار الروسي.

وقال المصدر إنه جرى إيقاف قائد القطار ومساعده عن العمل، لحين معرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى خروج عربة من القطار.

المصدر: الوطن