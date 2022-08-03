د. عبدالمجيد الجلاَّل: تدشين برنامج الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار!

أكثر من مرة ، أشرت إلى أهمية تنمية وتعزيز مخرجات البحوث والدراسات ، كأداة أساسية ، ومُساندة ، لمنظومة التخطيط العلمي ، إذ أنّها تُتيح للمخطط ، صياغة الأهداف والسياسات والبرامج ، وفق قاعدة متكاملة من المعلومات والبيانات الإحصائية ، كما تُتيح للمخطط ، كذلك ، اكتشاف الصعوبات أو المعوقات التي تحدُّ من قدرة مُنشآت الدولة ، على تطوير مهامها وفق أفضل صورة ممكنة.

ويأتي إعلان سمو ولي العهد عن تدشين برنامج ، التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار ، للعقدين المُقبلين ، بهدف تعزيز وتنمية جانب البحوث والدراسات ، كأداة مُساندة ، وفاعلة ، في منظومة التخطيط والتنمية ، بما سوف يُعزِّز مُستقبلاً ، من تنافسية المملكة عالميًا ، ويتماهى ، مع توجُّهات رؤية 2030 ، ولتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم .

يستند برنامج ، البحث والتطوير والابتكار ، الذي أعلنه سمو ولي العهد ، إلى أربع أولويات رئيسة ، هي تحديداً ، صحة الإنسان ، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية ، والريادة في الطاقة والصناعة ، واقتصاديات المُستقبل !

بالمناسبة ، هذه الأولويات الأربع ، لقطاع البحث والتطوير والابتكار ، تأتي ، انطلاقًا من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة ، ومن مبدأ حرصها على مواجهة أهم التحديات التي تُواجه الإنسان ، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة ، لتكون هذه الأولويات بوصلة لتوجيه المشاريع والجهود المستقبلية للقطاع .

فأولوية صحة الإنسان ، تستند إلى ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية مُتقدمة للبحث الطبي العلمي ، وامتلاكها لأفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة ، ووجود قاعدة بيانات جينية موسعة ، وغيرها من الميزات التنافسية ، بما يُساعد على مواجهة أهم التحديات الصحية في المملكة ، وإيجاد حلول جذرية للأمراض المزمنة ، وغير المعدية ، وتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع عبر تقديم رعاية صحية رقمية متميزة .

أمَّا ، أولوية استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية ، فتسعى المملكة إلى أن تصبح أنموذجاً ، في تطوير تقنيات صديقة للبيئة ، لتوفير المياه وتحليتها ، ومستدامة لإنتاج الغذاء ، وزيادة المساحات الخضراء ، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ، إضافة إلى التقنيات المستدامة لإنتاج الكهرباء منخفضة التكلفة.

والهدف من أولوية الريادة في الطاقة والصناعة ، تحويل الثروات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة، إلى ميزات تنافسية في قطاعي الطاقة والصناعة ، من خلال ابتكار تقنيات لإنتاج الطاقة البديلة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضمان استدامة الطلب على النفط وتوجيه قطاع الصناعة في المملكة لإنتاج صناعات متقدمة تقنياً وذات قيمة عالية، إضافة إلى تطوير قطاع التعدين بشكل تنافسي ومستدام.

ومن أجل تأمين حياة ومستقبل الأجيال القادمة ، تأتي اقتصاديات المُستقبل ، لتأمين الريادة الاستثمارية ، واستغلال ميزاتها التنافسية ، لتعزيزها ، وتركيمها ، ويبدو ذلك واضحاً ، من خلال الاستثمارات في مدن ومشاريع المستقبل مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر. وتستهدف أولوية اقتصاديات المستقبل تعزيز الابتكار في التقنيات الرقمية في القطاعات ذات الأولوية ، وتطوير مستقبل الحياة الحضرية ، وبناء مدن ذكية صديقة للإنسان ، وخالية من الانبعاثات الكربونية ، إضافة إلى استكشاف أعماق البحار وبناء مكانة عالمية للمملكة في مجال الفضاء.

ولتنمية هذا القطاع ، وتطويره ، سيتم العمل ، على استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية ، إضافة إلى تعزيز التعاون ، مع كُبرى مراكز البحث والشركات العالمية ، والقطاع غير الربحي ، والقطاع الخاص ، كشريكين أساسين ، لقيادة البحث والتطوير ، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع . ومن المتوقع ، كما قال سمو ولي العهد ، أن يصل الإنفاق السنوي على هذا القطاع إلى نحو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040 .

كما أنَّ قطاع البحث والتطوير والابتكار ، سوف يُسهم ، في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني ، من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040 ، واستحداث آلاف الوظائف النوعية ، عالية القيمة ، في العلوم والتقنية والابتكار .

من جهةٍ أخرى ، وللتأكيد على جدية الدولة في تنمية وتطوير وازدهار ، هذا القطاع ، تمَّ إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار ، عبر ، تشكيل لجنة عليا ، برئاسة سمو ولي العهد ، للإشراف على هذا القطاع ، وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار ، كما تمَّ إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ، التي ستعمل كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع ، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء.

خلاصة القول ، اعتماد التطلُّعات والأولويات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار، فرصة تاريخية لحل كُبرى التحديات التي تواجه المملكة والعالم .