تسريب فيديو لجثة نيرة أشرف من المشرحة.. القبض على الممرضة المسؤولة

كل الوطن – فريق التحرير: ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية شمال مصر، اليوم الأربعاء، القبض على ممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي، بعد ثبوت قيامها بتصوير جثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، أثناء وجودها داخل مشرحة المستشفى.

وأعلن خالد عبدالرحمن، محامي أسرة الطالبة إصابة سناء التراس والدة نيرة بحالة من الانهيار بعدما شاهدت فيديو تشريح ابنتها على مواقع التواصل، مؤكدا أنه تم التقدم ببلاغ بنيابة جنوب المنصورة للتحقيق في تسريب الفيديو.

واتهم المحامي مسؤولي مستشفى المنصورة العام بتسريب الفيديو محملا إياهم المسؤولية الكاملة عن الواقعة.

فيديو قاس

وكانت السلطات المصرية، قد فتحت تحقيقا اليوم الأربعاء في واقعة تسريب فيديو لجثة نيرة بالمشرحة، حيث تم تداول الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وامتنعت “العربية.نت” و”الحدث.نت” عن نشره لقساوة المشهد.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو مؤلما وصادما لجثمان طالبة المنصورة التي قتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل حيث ظهر جثمان الفتاة بعد وقوع الحادث بلحظات وعليه آثار الدماء التي غطت كامل ملابسها، وكشف الفيديو وجود جروح ذبحية بكامل جسد الفتاة ورقبتها وأسفل أذنيها.

ومن جانبها أعلنت أسرة نيرة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية تجاه مسرب الفيديو حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام، وقالت إن انتشار الفيديو أصاب أفراد الأسرة بصدمة معنوية ونفسية جراء مشاهدتهم للتمثيل بجثة ابنتهم وكشف عورتها.

وكانت محكمة المنصورة قد أيدت حكم الإعدام بحق الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف نحراً أمام بوابة الجامعة، بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي البلاد.

المصدر: العربية نت