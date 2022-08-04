السعودية.. تحقيق بواقعة تعذيب “عنيف” لخادمة قصّرت في عملها

كل الوطن – فريق التحرير: باشرت أجهزة الأمن في منطقة حائل شمال وسط السعودية التحقيق في ملابسات تعذيب عاملة منزلية وحرمانها من أجرها، بدعوى عدم تنظيفها غرفة بشكل جيد.

وحسب صحيفة “المدينة” فقد باشرت الشرطة الوقوف على تداعيات الحادثة على العاملة، التي تحمل جنسية آسيوية، وذلك بعد أن وصلت العاملة إلى طوارئ مستشفى الملك خالد العام، إثر تعرضها لنزيف حاد في منطقة الرأس، بسبب اعتداء عنيف.

وأفادت الصحيفة بأن “3 سيدات وشابا اعتدوا بالضرب على العاملة، التي تعمل في منزلهم منذ 3 سنوات ونصف السنة، بذريعة عدم قيامها بتنظيف إحدى الغرف بالشكل المناسب”.

ونقلت عن مصدر طبي قوله، إن “العاملة فور وصلها قبل نحو 12 يوما إلى قسم الطوارئ تم تحويلها لقسم العناية المركزة في المستشفى نتيجة تعرضها لنزيف في منطقة الرأس”، مبينا أنه “بعد مرور أربعة أيام استقرت حالتها الصحية وتم نقلها لقسم الجراحة ولا تزال تتلقى العناية اللازمة”.

وقالت العاملة التي تدعى جيوان، إنها تعرضت للتعذيب بدءا من الحرق في جسدها إلى الضرب المبرح بشكل مستمر، كاشفة أن إحدى السيدات في المنزل قامت بقص شعرها وإخفاء صور أطفالها.

كما كشفت أنها لم تستلم مرتباتها البالغة 44 ألف ريال (11,880 دولارا) منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة، إلى جانب حرمانها من التواصل مع أسرتها طوال تلك الفترة.

المصدر: صحيفة “المدينة”