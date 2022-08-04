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محامون مصريون يتطوعون للدفاع في قضية صيدلاني مصري قتلته امرأة سعودية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الخميس 4 أغسطس 2022 - 3:52 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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محامون مصريون يتطوعون للدفاع في قضية صيدلاني مصري قتلته امرأة سعودية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن فريق من المحامين المصريين تطوعهم للدفاع عن الصيدلاني أحمد محمد حاتم، الذي قتل برصاص امرأة سعودية بمنطقة سكاكا في المملكة، بعد رفضه صرف دواء لها دون وصفة طبية.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للمحامين المصريين عبد المجيد هارون لموقع “القاهرة 24” إنه شكّل لجنة من 8 محامين متطوعين بينهم اثنان من مجلس النقابة، للدفاع عن حاتم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت مؤخرا بمنشورات عن مقتل المصري أحمد محمد حاتم في السعودية بسبب وصفة دواء.

وكان حاتم قُتل أثناء تأدية عمله في إحدى الصيدليات بمنطقة سكاكا في السعودية.

المصدر: “القاهرة 24”

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