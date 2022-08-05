في إنجاز رياضي جديد.. تألق سعودي ببطولة اليوغا الدولية

كل الوطن – فريق التحرير: في إنجاز رياضي جديد للسعودية، حقق أعضاء الفريق السعودي في رياضة اليوغا المراكز الأولى عالمياً في بطولة اليوغا الدولية، التي نُظّمت مؤخراً من قبل اللجنة الدولية لليوغا، وبإشراف من الأمم المتحدة.

وحصدت اللاعبة السعودية مروة خير الدين المركز الرابع عالمياً في فئة اليوغا أسانا التقليدية، فيما فازت اللاعبة شيخة العرف بالمركز السادس، واستحوذ البطل السعودي حسن حجاج على الميدالية البرونزية فئة اليوغا الاستعراضية وعلى المركز الثالث وعلى المركز الرابع على فئة الأسانا التقليدية.

وشهدت البطولة التي تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لليوغا مشاركة 170 لاعباً من 19 دولة من ضمنها: الهند وفرنسا وبلجيكا والصين وماليزيا وتايلاند وتضمنت البطولة تمارين ووضعيات خاصة برياضة اليوغا مسجلة بطريقة الفيديو والفريق السعودي يعتبر الفريق العربي الوحيد المشارك.

من جانبها، عبرت رئيسة اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي، في حديث مع “العربية.نت” عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي حققه أعضاء الفريق السعودي لليوغا خاصة أنها المشاركة الأولى لهم في هذه البطولة.

وأشادت بقدرات أبناء وبنات السعودية وأدائهم في البطولة وحصد مراكز متقدمة، وأكدت أن ما حدث يعد إنجازاً يدعو إلى الفخر ويزيد من المسؤولية لتحقيق الأفضل.

خطوة إلى الأمام

كما أكدت لاعبة اليوغا مروة خير الدين، الحاصلة على المركز الرابع عالمياً أن ما تم إنجازه يعد خطوة إلى الأمام، وأشارت قائلة: “لم أتوقع أن أحقق مركزاً عالمياً وتصنيفاً متقدماً على دول أخرى؛ لأنه لم يكن هناك إعلان قبل فترة كافية من البطولة، فقد تم تنظيم البطولة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لليوغا، ولكنني كنت حريصة على التدريب بجد ومثابرة، والفضل يعود إلى اللجنة السعودية لليوغا؛ لتوفيرها حزمة من البرامج والأنشطة لتطوير أداء اللاعبين.

وأضافت “هناك فئات مختلفة للتنافس حولها في بطولات اليوغا الدولية، ومنها فئة الوضعيات التقليدية، وفئة اليوغا الاستعراضية لشخص، وفئة اليوغا الاستعراضية لشخصين، وأشرفت على تحكيم البطولة لجنة تحكيم دولية، وشاركت في البطولة عقب ترشيحي من قِبل اللجنة السعودية لليوغا”.

“لم أتوقع الفوز”

من جانبها، أبدت المدربة والطبيبة ولاعبة اليوغا، شيخة العرف، الحاصلة على المركز السادس على العالم في بطولة اليوغا الدولية سعادتها الغامرة بتحقيق هذا الإنجاز، وقالت: “بصراحة لم أتوقع أن أحقق هذا الإنجاز العالمي خاصة أنني ما زلت في بداية مرحلة الاحتراف، على الرغم من أنني أثق في قدراتي الجسدية، وهذا الفوز العالمي سيكون دافعا قويا للمرحلة القادمة في ممارستي لرياضة اليوغا”.

بداية مبشرة

بدوره، قال البطل السعودي حسن حجاج الحاصل على الميدالية البرونزية فئة اليوغا الاستعراضية: “الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لليوغا وفي في أول مشاركة دولية لي تعد بداية مبشرة وواعدة في البطولات المقبلة، وأضاف: “أهدى الإنجاز للسعودية، وسعيد بما حققته رغم صعوبة المنافسة، وآمل أن أحقق العديد من الميداليات والمراكز العالمية في البطولات المقبلة”.

المصدر: العربية نت