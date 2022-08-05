ما حقيقة بيع جوازات السفر اللبنانية؟

كل الوطن – فريق التحرير: نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية ما نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر “تويتر” إن “ما نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن بيع جوازات ‏سفر لبنانية لغير لبنانيين خبر كاذب ‏ولا أساس له من الصحة”.

بدوره، أوضح المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أنه “يتم تداول أخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد. إن دولة الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق. اقتضى التوضيح”.

وكانت مجلة “لو فيغارو” الفرنسية قد كشفت عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد في لبنان يشمل ما سمته بيع 4 آلاف جواز سفر لبناني بسعر للواحد ‏يتراوح بين 50 ألفا و100 ألف يورو.، قائلة إن “هذا الأمر يشكل مثالا جديداً على حالة الفساد في لبنان”.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية