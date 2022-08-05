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السعودية.. البرق يضرب برج الساعة والأمطار تنهمر في صحن المسجد الحرام

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الجمعة 5 أغسطس 2022 - 1:24 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
السعودية.. البرق يضرب برج الساعة والأمطار تنهمر في صحن المسجد الحرام

كل الوطن – فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي صاعقة رعدية وهي تضرب برج الساعة أثناء هطول الأمطار على مدينة مكة.
ويظهر في الفيديو الصاعقة، وهي تضرب برج الساعة وتمتد في سماء مكة لتحولها إلى نهار.

وهطلت أمس الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة، ونبه المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في المدينة المنورة وعسير وحائل والجوف وتبوك ونجران ومكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية، حيث تشهد أمطار رعدية ورياحا نشطة مع تدن في مستوى الرؤية الأفقية.

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