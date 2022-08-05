السعودية.. البرق يضرب برج الساعة والأمطار تنهمر في صحن المسجد الحرام

كل الوطن – فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي صاعقة رعدية وهي تضرب برج الساعة أثناء هطول الأمطار على مدينة مكة.
ويظهر في الفيديو الصاعقة، وهي تضرب برج الساعة وتمتد في سماء مكة لتحولها إلى نهار.
📌| #صاعقة خلال #أمطار_مكة أمس
شكلت منظر بديع في قمة #برج_الساعة .
— عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) August 5, 2022
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مطر و ربٌ مُجيب ، اللهُم أمنياتُنا🤍#مكه_الان#مطر_الليلpic.twitter.com/Gu5dUCutGs
— رهف القحطاني 🇸🇦 (@rahf202_) August 4, 2022
من فرطِ شوقي ضاقتِ الآفاقُ
ومشاعري نطقت بها الآماقُ
يا ربّ قرّبني لبيتِكَ زائـرًا
إنّي لمكّةَ دائمًا مشتـاقُ 🕋❤#مطر_الليلpic.twitter.com/MWCloVThrA
— محمد (@momd656) August 4, 2022
البرق جهة مكة تصويري من وادي البجيدي شرق مكة المكرمة ⚡️⚡️ pic.twitter.com/XUChDF7obC
— ماجد الهذلي (@maa14000) August 4, 2022
#مكة_الآن ⚡️ 🌧
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📸: عبدالإله السلمي pic.twitter.com/2pPJw1yBaz
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 4, 2022
وهطلت أمس الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة، ونبه المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في المدينة المنورة وعسير وحائل والجوف وتبوك ونجران ومكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية، حيث تشهد أمطار رعدية ورياحا نشطة مع تدن في مستوى الرؤية الأفقية.