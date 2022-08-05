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من هو تيسير الجعبري الذي اغتالته إسرائيل اليوم؟

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الجمعة 5 أغسطس 2022 - 9:55 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
من هو تيسير الجعبري الذي اغتالته إسرائيل اليوم؟

كل الوطن – فريق التحرير: وصفت كل من إسرائيل، وحركة الجهاد الإسلامي، القيادي في الحركة تيسير الجعبري الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي بأنه شخصية كبيرة، فمن هو الجعبري؟
يُعرف (أبو محمود) بأنه القيادي العسكري الثاني في “سرايا القدس” (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، وحسب السيرة المختصرة التي نشرتها وكالة “معا” الفلسطينية، فإن الجعبري كان يتولى منصب قائد منطقة غزة وشمال قطاع غزة في سرايا القدس منذ 17 نوفمبر 2019، خلفا لبهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل في 12 نوفمبر 2019.

شغل الجعبري عضوية المجلس العسكري لسرايا القدس، ونجا من محاولة اغتيال عام 2012، وهي التي قتل فيها مسؤول الإعلام الحربي في السرايا رامز حرب.

نجا من محاولة اغتيال أخرى عام 2014.

ولد عام 1972 في حي الشجاعية بمدينة غزة.

المصدر: وكالة “معا”

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