آلاء قدوم .. طفلة عمرها 5 سنوات شهيدة القصف الإسرائيلي على غزة

كل الوطن – فريق التحرير: استشهدت الطفلة الفلسطينية آلاء قدوم، اليوم الجمعة، خلال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو من جنازة الطفلة آلاء قدوم التي تبلغ 5 سنوات فقط، وراحت ضحية للقصف الإسرائيلي على غزة.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إقدام القوات الإسرائيلية على قتل طفلة في الخامسة من عمرها، فيما حرص المئات على المشاركة في جنازتها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10، بينهم طفلة عمرها 5 سنوات، وإصابة 55 آخرين.

على جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إعلان حالة الطوارئ، على خلفية التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت، الجمعة، استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري “أبو محمود” خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة، استهدفت تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في “سرايا القدس”، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في غزة.

كتائـب القسام تتوعد إسرائيل: دماء شعبنا ستكون لعنة على الاحتلال

بدوره، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة أنه ليس هناك “خطوط حمراء” أمام رد الحركة على قصف إسرائيل أهدافا لها في قطاع غزة.

وقال أمين الجهاد الإسلامي “على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد وليس هناك خطوط حمر لدى الجهاد الإسلامي ولا توقف ولا وساطات”، حسب قناة “الميادين” اللبنانية.

كما دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي “كل المقاومين في فلسطين” إلى “القتال على قلب رجل واحد”.

وتابع “على العدو الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كاملة”، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل “تحت ضربات صواريخ المقاومة”.