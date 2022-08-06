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الأردن يطالب “بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : السبت 6 أغسطس 2022 - 12:54 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الأردن يطالب “بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة”

كل الوطن – فريق التحرير: طالب الأردن بضرورة “الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة”، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وطالبت وزارة الخارجية الأردنية “المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق”.

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وحسب بيان نشرته الوزارة عبر “تويتر” أضاف المتحدث أن “حل مشكلة قطاع غزة والحؤول دون تفاقم العنف يكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي”.

وأوضح أن ذلك الحل يتمثل “بالعودة لطاولة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

المصدر: RT

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