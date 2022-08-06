“سرايا القدس” تعلن قصف مدينة تل أبيب ومدن المركز وغلاف غزة بأكثر من 100 صاروخ

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن قصف مدينة تل أبيب ومدن المركز وغلاف غزة بأكثر من 100 صاروخ.

وقالت “سرايا القدس”: “في إطار ردها المتواصل على العدوان..سرايا القدس تدك المدن والمستوطنات المحتلة (أسدود، وسديروت، وعسقلان) برشقات صاروخية مكثفة”.

وكانت “سرايا القدس” قد قالت في بيان سابق:”في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء..سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ”.

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض 33 صاروخا من أصل 80 أطلقت من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10، بينهم طفلة في الخامسة من عمرها، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح.

ونعت “سرايا القدس”، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، “القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري “أبو محمود”، قائلة إنه “ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة”.