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د. عبدالمجيد الجلاَّل: عدوان إسرائيل على غزة ووهم الناتو شرق أوسطي

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 6 أغسطس 2022 - 1:35 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلاَّل: عدوان إسرائيل على غزة ووهم الناتو شرق أوسطي

كثُر الحديث منذ فترة غير قصيرة عن إنشاء ناتو شرق أوسطي ، و دمج إسرائيل في المنطقة ، بهدف احتواء وردع إيران ، ولكن بعد العدوان الإسرائيلي قبل أيام ، على قطاع غزة الصامدة ، أصبح هذا الحديث ، مجرد سراب ووهمٍ كاذب ، حاولت أمريكا وإسرائيل تمريره ، من أجل دفع العرب والخليج إلى مواجهة مكشوفة مع إيران ، بدلاً منهما ، وهذا لعمري قمة الانتهازية والحماقة السياسية ، لدى المخطط الأمريكي والصهيوني!
جاء العدوان الإسرائيلي الأخير ، ليؤكد ، من جديد ، على أنَّ الصهاينة ، هم أعداء السلام ، وسيظلون كذلك ، إلى أن يرضخون لمطالب الشعب الفلسطيني ، والمجتمع الدولي ، بقيام دولة فلسطينية مستقلة ، على الأراضي الفلسطينية المُحتلة ، في عدوان يونيو 1967 ، وإلا ستظل دولة الصهاينة هدفاً مشروعاً ، لصواريخ المقاومة!
على كل حالٍ ، ربَّ ضارة نافعة ، فقد كان الأمريكيون ، يضغطون بشدة ، خاصة أثناء زيارة بايدن الأخيرة إلى المنطقة ، باتجاه دمج إسرائيل عربياً ، والتبشير بمرحلة جديدة ، من العلاقات العربية الإسرائيلية ، مادتها الأساس : التطبيع والتحالف ، لاحتواء وردع إيران !
ولكن جاء العدوان الإسرائيلي ، لينسف كل المحاولات الأمريكية لاندماج إسرائيل ، وتشكيل ناتو شرق أوسطي ، لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية ، دون أدنى اعتبارٍ ، لحقوق الشعب الفلسطيني ، في دولتهم المُستقلة ، فلا يمكن أن يتحقق السلام العادل بين العرب وإسرائيل ، إلا بقيام دولة فلسطين ، وفق نظرية الأرض مقابل السلام ، وهي شريعة القانون الدولي !
خلاصة القول ، إسرائيل ، هي من يجب ردعها ، واحتواء مشاريعها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ، ودون ذلك ، سيظل وجودها مُهدداً بصواريخ المقاومة ، وبالمواقف العربية والدولية الرافضة للبلطجة الإسرائيلية !
شَذرة :
من أبيات الشعر العربي ، الناصع ، بالقوة والكرامة ، للشاعر التونسي أبي القاسم الشابي ، مُهداة إلى الشعب الفلسطيني الصامد :
إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ الحياةَ
فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجيبَ القدرْ
ولا بُدَّ للَّيْلِ أنْ ينجلي
ولا بُدَّ للقيدِ أن يَنْكَسِرْ

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