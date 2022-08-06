مشهد يحبس الأنفاس.. أب ينقذ طفله في اللحظة الأخيرة

كل الوطن – فريق التحرير: في مشهد يحبس الأنفاس، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل من ولاية بارا وسط شمالي البرازيل يتمكن من إنقاذ ابنه من موت محقق قبل أن تدهسه سيارة مسرعة.

وأظهر مقطع التقطته كاميرات المراقبة، الأب وهو يُجلس طفله على مقعد الدراجة النارية، قبل أن يتفاجأ بسيارة مُسرعة تتجه نحوه.

وفي اللحظة الأخيرة، سارع الرجل إلى إنقاذ صغيره الذي يبلغ سنة واحدة وانتشاله من مقعد الدراجة النارية قبل أن تصطدم به السيارة.

من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية إن شرطة مدينة ساوفيليكس دوزينغو تعرفت على سائق السيارة واستدعته للتحقيق.