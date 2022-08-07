حركة حماس تصدر بيانا بعد السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت “حركة حماس” مساء يوم السبت بيانا بعد السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد.

وقالت الحركة نرفض سماح الاحتلال للمتطرفين اقتحام الأقصى، ونؤكد أن شعبنا موحد في التصدي له والدفاع عن أرضه ومقدساته.

وأضافت: “نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ونتائج اقتحام الأقصى التي لا يمكن التنبّؤ بها، في الوقت الذي يستمر في عدوانه الهمجي على غزة”.

وأكدت في البيان أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده يقف اليوم موحدا في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

ودعت “حماس” جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل لشد الرحال والرباط ومواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى.

وقررت الحكومة الإسرائيلية السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى يوم الأحد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب قررت السماح للإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى وباحاته يوم الأحد.

وقالت القناة “12” العبرية إن الشرطة الإسرائيلية لن تقيد اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى، وستسمح لعضو الكنيست إيتمار بن غفير باقتحامه أيضا.

المصدر: RT