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السعودية.. الشرطة تصدر بيانا بعد فيديو “مشاجرة المول”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 دقيقةآخر تحديث : الأحد 7 أغسطس 2022 - 12:58 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
السعودية.. الشرطة تصدر بيانا بعد فيديو “مشاجرة المول”

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية، الأحد، عن توقيف 6 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يتشاجرون مع حارس أمن في أحد المراكز التجارية.

وقال بيان للأمن العام السعودي إن “شرطة مدينة الدمام ألقت القبض على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة مع حارس أمن بأحد المجمعات التجارية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

وكان انتشر، على مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية مقطع فيديو يظهر مجموعة كبيرة من الشبان تتجمهر في أحد المجمعات التجارية، وبعضهم يتشاجر مع رجال أمن المركز.

كما نشر حساب “سناب الداخلية” المقطع المصور، مرفقا بتعليق صورتي لبيان الأمن العام.

وكانت السلطات السعودية أعلنت، مساء السبت، عن توقيف 7 أشخاص إثر مشاجرة بينهم في مكان عام، في الرياض، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

المصدر: مواقع سعودية

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