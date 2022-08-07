السعودية.. الشرطة تصدر بيانا بعد فيديو “مشاجرة المول”

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية، الأحد، عن توقيف 6 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يتشاجرون مع حارس أمن في أحد المراكز التجارية.

وقال بيان للأمن العام السعودي إن “شرطة مدينة الدمام ألقت القبض على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة مع حارس أمن بأحد المجمعات التجارية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

شرطة منطقة الرياض تقبض على (7) أشخاص إثر مشاجرة بينهم في مكان عام. pic.twitter.com/yI0dJecke3 — الأمن العام (@security_gov) August 6, 2022

وكان انتشر، على مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية مقطع فيديو يظهر مجموعة كبيرة من الشبان تتجمهر في أحد المجمعات التجارية، وبعضهم يتشاجر مع رجال أمن المركز.

القبض على 6 أشخاص ظهروا في فيديو مشاجرة مع حارس أمن في أحد المجمعات pic.twitter.com/TFH8buZRzQ — واتس المملكة 🇸🇦 (@ksa_wats) August 7, 2022

كما نشر حساب “سناب الداخلية” المقطع المصور، مرفقا بتعليق صورتي لبيان الأمن العام.

🎥 #تم_القبض على 6 اشخاص بعد مشاجرة مع حارس أمن داخل مجمع تجاري. pic.twitter.com/09XcYRbiTy — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 6, 2022

وكانت السلطات السعودية أعلنت، مساء السبت، عن توقيف 7 أشخاص إثر مشاجرة بينهم في مكان عام، في الرياض، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

#الرياض الشرطة تقبض على 7 مواطنين ظهروا عبر فيديو في مشاجرة بينهم في مكان عام، وإحالتهم للنيابة العامة. pic.twitter.com/2ZY1qzru1z — ﮼جحان﮼زيد (@Abozed33) August 6, 2022

المصدر: مواقع سعودية