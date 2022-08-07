البرلمان العربي: اقتحام الأقصى تزامنا مع العدوان على غزة سيقود إلى تصعيد خطير

كل الوطن – فريق التحرير: دان البرلمان العربي اقتحام مئات المستوطنين، صباح اليوم السبت، بحماية الشرطة الإسرائيلية، باحات المسجد الأقصى لإحياء ما يسمى”ذكرى خراب الهيكل”.

وحذر البرلمان العربى، من أن تزامن هذه الاستفزازات من قبل المستوطنين وقوات الجيش مع العدوان الإسرائيلي حاليا على قطاع غزة سيقود إلى تصعيد خطير وموجات من العنف، ويعرض الأمن والسلم في المنطقة والعالم للخطر.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وردع محاولات الجانب الإسرائيلي لتحويل الصراع إلى حرب دينية، والكف الفورى عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى.

وأكد على ضرورة وقف جميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.

المصدر: وكالات