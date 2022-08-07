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لبنان لبنان.. فرار عشرات المحتجزين من جنسيات عدة باستخدام “منشار”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأحد 7 أغسطس 2022 - 10:33 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
The damaged interior of a section of Roumieh prison where islamist prisoners were held, is pictured on January 13, 2015. Lebanese forces stormed the country's largest prison on Monday where Islamist militants are detained, security sources said, as authorities searched for those behind a double suicide attack at the weekend. Interior Minister Nohad Machnouk headed to Roumieh prison east of Beirut early on Monday and told Reuters the crackdown came after intelligence showed some of the inmates were connected to the bombings, which killed eight. Picture taken January 13, 2015. REUTERS/Hussam Shebaro (LEBANON - Tags: CRIME LAW RELIGION)
The damaged interior of a section of Roumieh prison where islamist prisoners were held, is pictured on January 13, 2015. Lebanese forces stormed the country's largest prison on Monday where Islamist militants are detained, security sources said, as authorities searched for those behind a double suicide attack at the weekend. Interior Minister Nohad Machnouk headed to Roumieh prison east of Beirut early on Monday and told Reuters the crackdown came after intelligence showed some of the inmates were connected to the bombings, which killed eight. Picture taken January 13, 2015. REUTERS/Hussam Shebaro (LEBANON - Tags: CRIME LAW RELIGION)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، الأحد، تمكن 31 موقوفا من الفرار من مركز احتجاز تحت جسر قصر العدل في بيروت.

وحسب بيان قوى الأمن الداخلي فقد أعطيت الأوامر الفورية لتوقيفهم، بينما يجري التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وشاهد مراسل “فرانس برس” صباح الأحد القوات الأمنية منتشرة في منطقة قصر العدل.

وقال مصدر قضائي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ “الفارّين من جنسيات عدّة، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت”، مضيفاً “يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيدٌ لهويتهم”.

بينما أفاد مصدر أمني بأنّهم “قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري”.

ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعدما كان سابقاً خاضعاً للأمن العام. ويستنكر المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام الانتهاكات التي تحدث هناك ضدّ اللاجئين السوريين، وعاملات المنازل المهاجرات الأجنبيات المحتجزات.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار إن السجن كان من بين الأسوأ في لبنان، ويشهد اكتظاظا وتفوح فيه الروائح الكريهة ويفتقر إلى التهوية وأشعة الشمس.

وتأتي هذه الحادثة بينما أغرقت الأزمة الاقتصادية أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خطّ الفقر، كما أجبرت عدداً كبيراً من أفراد القوات الأمنية على الاستقالة للبحث عن مصدرٍ أفضل للدخل.

المصدر: الحرة

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