الرياض تعلن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار بمليارات الدولارات

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار.

وستركز الشركة الجديدة على الاستثمار في عدة قطاعات منها، البنية التحتية والرعاية الصحية والمشاريع الغذائية والزراعية، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد بن عبد الرحمن الحميد: إن الشركة الجديدة ستعمل على “الاستفادة مـن الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز استثمارات شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق، وتمكينها من التوسع.

ووقعت مصر في مارس/آذار الماضي اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.

كما وقعت مصر والسعودية في يونيو/حزيران الماضي 14 اتفاقية باستثمارات تصل إلى نحو 7.7 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.

وخلال زيارة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان للقاهرة في عام 2018 أنشأت السعودية ومصر صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد على 1000 كيلومتر مربع في جنوب سيناء.