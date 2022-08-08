“الدكتورة البطلة”.. وفاة طبيبة سعودية وزميلتها تثير موجة تعاطف في السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: توالت الإشادات بطبيبة سعودية وزميلتها، بسبب عمل بطولي قامتا به، وتمثل بمحاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق بمدينة جدة الساحلية غرب السعودية، قبل أن تفارقا الحياة غرقا، السبت.

وأشاد عدة أطباء بالراحلة عفاف فلمبان وزميلتها لينا طه، وتصدر اسمهن وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة منذ انتشار خبر الحادثة حتى الاثنين.

رحم الله دكتورتنا الفاضلة استشارية النساء والولادة د. #عفاف_فلمبان وأعل منزلتها وأسكنها جنات الفردوس الأعلى، عُرفت بمهارتها الطبية وعلو أخلاقها مع مرضاها ومع زملائها، وكانت بلسما لكل من يعرفها، اللهم ألهم أهلها الصبر واربط على قلوبهم — عزام القاضي (@Dr_Alkadi) August 6, 2022

وقال الدكتور عزام القاضي، في منشور على تويتر، الأحد “رحم الله دكتورتنا الفاضلة استشارية النساء والولادة د. عفاف فلمبان وأعلا منزلتها وأسكنها جنات الفردوس الأعلى، عرفت بمهارتها الطبية وعلو أخلاقها مع مرضاها ومع زملائها، وكانت بلسما لكل من يعرفها”.

سبحان الله توفيت #عفاف_فلمبان وهي في قمة العطاء والإحسان كعادتها تنقذ غريقتين هي وصديقتها #لينا_طه أسأل الله أن يتقبلهن شهيدات وأن يجبر أهلهم جميعا — د.سليمان بن عبدالله القويفلي (@dralqueflie) August 7, 2022

من جانبه نعى الدكتور سليمان بن عبد الله القويفلي الطبيبة الراحلة قائلا في منشور على تويتر، الأحد، “توفيت عفاف فلمبان وهي في قمة العطاء والإحسان كعادتها تنقذ غريقتين هي وصديقتها، لينا طه”.

بدوره قال الدكتور مشعل العقيل في منشور على تويتر، الأحد، “من اعتاد العطاء وخدمة الناس حتى مماته، يخلد الله ذكراه بالخير بينهم ويسخر له دعواتهم”.

من اعتاد العطاء وخدمة الناس حتى مماته يخلد الله ذكراه بالخير بينهم ويسخر له دعواتهم نسأله أن يجعلها في منزلة عباده الصالحين وأن يحسن خاتمتنا ويغفر لنا ويرحمنا،،،، #عفاف_فلمبان — د. مشعل العقيل (@AlaqeelMe) August 7, 2022

وروى الدكتور محمد فلمبان، ابن شقيقة الدكتورة عفاف، تفاصيل الواقعة لصحيفة “عكاظ”، وقال إنها كانت “تعمل استشارية نساء وتوليد وعقم بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، ووصلت إلى جدة الخميس الماضي في عطلتها الأسبوعية لزيارة الأسرة”.

وأضاف: “أثناء وجودها في أحد (الشاليهات) مع أخواتها وصديقاتها وأقاربها وصديقتها لينا طه، فوجئت بحركة غير اعتيادية وسط البحر، وشاهدت فتاتين تصارعان الموج على وشك الغرق، فبادرت مع صديقتها لينا لمحاولة إنقاذهما، وكان أجلهما أسرع فرحلت وصديقتها غرقا”.

وذكرت صحيفة “المرصد” أن الطبيبة السعودية التي توفيت، السبت، كانت “تمتلك خبرة في مجال تخصصها تمتد لأكثر من عشرين عاما، ويقصدها الكثير من المرضى الباحثين عن علاج العقم وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير (…) وكانت ضمن الفريق الطبي العامل في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في حي العليا بالرياض”.