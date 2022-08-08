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شاهد..انهيار منزل طيني في السعودية بسبب تجمعات مياه الأمطار (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الإثنين 8 أغسطس 2022 - 1:13 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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شاهد..انهيار منزل طيني في السعودية بسبب تجمعات مياه الأمطار (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول في السعودية، لحظة انهيار منزل طيني في مدينة نجران، بسبب تجمعات مياه الأمطار.
وتداولت الصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، الذي أظهر وجود تصدعات وانهيار جزء من البيت، ومن ثم انهياره بالكامل في ثوان معدودة، دون وقوع إصابات، فيما تمت الإشارة إلى أن البيت عبارة عن مبنى قديم بالطين ومعاد ترميمه، وأن سبب الانهيار يعود لتجمعات مياه الأمطار.

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