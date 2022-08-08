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قبيل كأس العالم بقطر.. تدشين منفذ سلوى الحدودي الجديد

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 8 أغسطس 2022 - 6:55 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
قبيل كأس العالم بقطر.. تدشين منفذ سلوى الحدودي الجديد
  • كل الوطن – فريق التحرير: تمت توسعة المنفذ الحدودي مع قطر بـ6 أضعاف طاقته الاستيعابية السابقة وبات الآن يستوعب 12 ألف سيارة في كل اتجاه يومياً

    دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز صباح اليوم الاثنين منفذ سلوى الحدودي مع قطر بعد توسعته وزيادة طاقته الاستيعابية، وذلك بحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، ومدير عام الجوازات السعودية الفريق سليمان اليحيى. وشهد أمير المنطقة الشرقية التشغيل التجريبي لقسم الركاب بالمنفذ الجديد الذي جرى توسعته بـ6 أضعاف طاقته الاستيعابية سابقاً.

    وأكد الأمير سعود بن نايف خلال الاحتفال أن “ما تشهده السعودية من قفزات تنموية في شتى المجالات أسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبدا جلياً وواضحاً من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكل احترافية لتصبح محط أنظار العالم”.

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