الأمير عبد الرحمن بن مساعد: “نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد.. البشر في أوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين”

كل الوطن – فريق التحرير: أثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن أعربت الدول الغربية ومن بينها أوكرانيا تضامنها مع إسرائيل، وهو ما اعتبره أمير سعودي “نفاقا”.

وفي تغريدة نشرتها السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل، قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك: “بصفتي أوكرانيا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي”.

نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد..

البشر في اوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) August 7, 2022

وأضاف كورنيشوك: “لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدا لهذا. نصلي من أجل السلام ونأمل بإنهاء التصعيد قريبا”.

بدوره، قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، إن “نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد.. البشر في أوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين”.

هذا وكتب أحد المغردين عبر “تويتر”: “الفرق بين إسرائيل وفلسطين أنها دولة محتلة ارض فلسطين وعايشة على تعاسة الشعب الفلسطيني، لماذا أوكرانيا تدافع عن ارضها؟ لماذا لها الحق بالدفاع والفلسطيني لا؟”.